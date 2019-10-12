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Испания

День Испанидад

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 Мария Горковская 
День Испанидад
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Король Филипп VI принял участие в торжествах по случаю Национального дня Испании. 527 лет назад Христофор Колумб достиг острова Сан-Сальвадор. Испанцы вспоминают сами и напоминают другим о роли страны в открытии Америки.

Мадридский парад не обошелся без курьезов. Гигантский королевский флаг должны были опустить с неба парашютисты, но один из них зацепился за фонарный столб и повис.

Тем временем, в Барселоне тысячи людей выступили за сохранение Каталонии в составе Испании - всего за два дня до вынесения вердикта Верховным судом по делу политиков-сепаратистов. Два года назад они организовали референдум об отделении региона, объявили о его независимости. Мадрид обвиняет их в подстрекательстве к мятежу.

Приговор огласят всего за месяц до того, как испанцы отправятся на избирательные участки. Каталонский вопрос - один из ключевых на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 10 ноября.

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