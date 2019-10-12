Венгрия: есть ли шанс у оппозиции?

Муниципальные выборы в это воскресенье могут кардинально изменить политический ландшафт Венгрии.

Главное отличие по сравнению с предыдущими годами - практически полное единение ранее раздробленных оппозиционных сил.

В последний раз правящая партия "Фидес" проигрывала всеобщие или муниципальные выборы в 2006 году.

Несмотря на то, что партия премьер-министра страны Виктора Орбана периодически подвергается нападкам со всех сторон, ей удалось выиграть все выборы с подавляющим в 2/3 большинством голосов.

Что немаловажно мэр Будапешта, самый высокий из избираемых прямом голосованием пост, с 2010 года занимает Иштван Тарлош — лидера местного отделения "Фидеса".

Трансформируя избирательную систему, правящая партия создала ситуацию, когда шанс победить ее появляется только у объединенных оппозиционных сил. Попытки ими уже предпринимались и в 2014, и в 2018 годах — но тщетно.

Целая череда наркотических и секс-скандалов сделала эту предвыборную кампанию самой грязной за последние 30 лет.

Один из них разгорелся всего за несколько дней до выборов. В сеть утекло пикантное видео с участием Жолта Боркаи — мэра одного из крупнейших городов страны Дьёра. На кадрах член правящей партии запечатлен в обществе проституток на роскошной яхте.

Воскресные выборы покажут, смогут ли оппозиционные партии, выступив единым фронтом, все же одолеть "Фидес" или хотя бы пошатнуть ее позиции.

Между тем правительство открыто заявляет, что поддерживающих правящую партию мэров городов в ближайшие годы ждет светлое будущее .