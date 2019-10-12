Выборы в Польше: уголь и "зеленые"

Польша - крупнейший производитель и потребитель угля в ЕС. Это главный источник энергии в стране. Примерно 80% всего электричества вырабатывается именно на угольных ТЭЦ с высоким уровнем загрязнения окружающей среды.

В июне Польша заблокировала принятие союзного соглашения о достижении нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

Все дело - в жестком государственном контроле над добычей. Правительство думает, прежде всего, о социальных и политических выгодах, а еще о голосах избирателей. Александр Снегоцкий эксперт аналитического центра WISE EUROPE

За две недели до парламентских выборов польский премьер-министр Матеуш Моравецкий принял участие в торжественной церемонии открытия новой шахты - первой в стране за последние четверть века. Появятся и другие, заявляют в правящей партии "Право и справедливость".

"Правительство уверяет: нужен закон, который позволил бы увеличивать добычу угля всякий раз, когда это понадобится. Голосование по новому законопроекту состоится всего через два дня после выборов. Его критики отмечают: в спешке подготовленный рядовым членом парламента документ недостаточно изучен ", - отмечает корреспондент Euronews Оливье Уитфилд-Миочиц.

Польские "зеленые" - главные противники законопроекта.

"Мы должны голосовать против. Необходимы общественные консультации, прозрачность законодательного процесса, хорошие законы. Нельзя вот так скрыто "протаскивать" законопроект", - считает Урсула Жилинская, кандидатка от Партии зеленых.

На территории Польши находится половина списка самых грязных городов Европы. На их улицы все чаще выходят экоактивисты. Несмотря на это, до сих пор кандидатам от Партии зеленых ни разу не удавалось избраться в парламент.