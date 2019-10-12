Премьер Индии навел порядок на пляже

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил навести порядок на одном из пляжей на юге страны. Во время субботней утренней прогулки в Мамаллапураме премьер прошел по берегу и собрал мусор: пластиковые бутылки, упаковки от продуктов, обертки и прочее в большой пакет, который позже передал работнику отеля. Трехминутное видео об уборке Моди, пообещавшего прекратить в Индии использование одноразовых изделий из пластика к 2022 году, разместили на его странице в Twitter и в YouTube. Индия производит около 15 миллионов килограммов пластиковых отходов каждый день, из которых около 60% собирается и перерабатывается.