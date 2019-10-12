Главый офис Total подвергся вандализму

Активисты организации ATTAC провели акцию у здания штаб-квартиры Total в деловом районе Парижа Курбевуа. Они осудили то, что они считают "безнаказанностью" действий людей в мире, наносящей ущерб окружающей среде. Около 40 членов ATTAC установили барьеры и развесили плакаты у входа в здание, обрызгав стену черной краской, напоминающей сырую нефть. "Не работает", - гласила надпись на плакатах.

Total инвестировала в инновационные решения и разработку более устойчивых источников энергии, а снижение выбросов углекислого газа для нее в приоритете над ценой на нефть, говорится на сайте компании.

Пресс-секретарь ATTAC Максим Комбс сказал, что заявления Total вводят в заблуждение, и что их приоритеты по-прежнему связаны с ископаемым топливом.

Группа призывает заинтересованные государства, включая Францию и другие страны ЕС, которые встречаются в Женеве с 8 по 11 октября на общественном форуме ВТО, ввести правила, которые будут наказывать за нарушение прав человека и ухудшение состояния окружающей среды.