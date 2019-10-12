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Бельгия

Экоактивисты просят короля о помощи

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 Мария Горковская 
Экоактивисты просят короля о помощи
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Экоактивисты просят короля Бельгии Филиппа о помощи. В субботу сотни людей - в большинстве своем, молодых - собрались на площади у официальной резиденции монарха в центре Брюсселя. Это часть масштабной акции организации Extinction Rebellion.

"Мы желаем говорить с королем, хоть и понимаем, что, согласно нашей конституции, он не обладает широкими полномочиями. Мы просим его выйти за их рамки, даже преступить закон и объявить чрезвычайное положение в связи с изменением климата", - заявляет протестующая Сара.

Брюссель, Амстердам, Лондон. Демонстранты по всей Европе обвиняют политиков в бездействии перед лицом надвигающейся экологической катастрофы и требуют принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением.

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