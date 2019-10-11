Брюссель и Лондон активизируют переговоры по "брекситу"

В темном туннеле под названием "брексит" замаячил свет. Евросоюз и Великобритания договорились активизировать переговоры по выходу королевства из состава сообщества. Эту новость в Европе ждали, но особо не надеялись. Ситуация прояснилась в Брюсселе, где прошла встреча главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье с британским министром по вопросам "брексита" Стивеном Баркли. Складывается впечатление, что и Лондон, и Брюссель боятся раскрывать детали, чтобы не спугнуть удачный исход.

Мишель Барнье, переговорщик от ЕС по "брекситу": Скажу всего несколько слов. У нас была конструктивная встреча с британским коллегой Стивеном Баркли и его командой. Теперь я намерен проинформировать 27 представителей стран ЕС и координационную группу Европарламента, занимающуюся этим вопросом. Как я уже говорил, "брексит" подобен восхождению в горах. Необходимо быть бдительными, решительными и терпеливыми".

Прорыв в процессе развода произошел в ходе встречи в английском Чешире главы британского кабинета Бориса Джонсона и ирландского премьера Лео Варадкара. Политики обсудили выход из тупика за закрытыми дверями, сообщив СМИ, что они видят путь к достижению цели. Эти переговоры называли последним шансом на заключение сделки до 31 октября - официальной даты выхода Великобритании из ЕС. "Жесткого брексита" хотели бы избежать по обе стороны Ла-Манша.

Дональд Туск, глава Евросовета: "Конечно, нет никаких гарантий успеха, и время практически истекло. Но даже малейший шанс должен быть использован. "Брексит" без сделки никогда не будет выбором ЕС".

Камнем преткновения до сих пор оставался вопрос о таможенном режиме на границе Ирландии и входящей в состав королевства Северной Ирландии. Предположительно, в Чешире был достигнут некий компромисс. Детали вряд ли будут раскрыты, пока заинтересованные стороны не придут к окончательному и работоспособному решению.