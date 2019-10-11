Турция не намерена прекращать операцию в Сирии

Жители турецких городов, расположенных недалеко от сирийской границы, сталкиваются с последствиями операции на северо-востоке Сирии. Под обстрелы с сирийской стороны попали населенные пункты Нусайбин, Акчакале, Суруч. Сообщается о жертвах среди мирных граждан. Турция продолжает наступление на курдские формирования, несмотря на призывы международного сообщества. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что президент Дональд Трамп поручил администрации разработать проект новых санкций в отношении Турции.

Практически в это же время турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара операцию не прекратит: "Мы не отступим, кто бы, что ни говорил. Мы боремся не с курдами, а с террористическими организациями, которые не приветствует даже сирийский режим. А мы со всех сторон получаем угрозы."

Операция ведется против Сирийских демократических сил. СДС были главным союзником США в борьбе с ИГИЛ. В Пентагоне говорят, что не бросают СДС, и не скрывают, что Вашингтон оказался в трудном положении: Турция - партнер США по НАТО.

Эрве Верхусель, представитель Всемирной продовольственной программы ООН: "С момента эскалации насилия, отмечается массовое перемещение населения. Свои дома уже покинули около 70 тысяч человек". По словам представителя Всемирной продовольственной программы ООН, речь идет о небольших городах Телль-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. "

В свою очередь Кристиан Кардон Лихтбюер, заместитель руководителя операций на Ближнем Востоке Международного комитета Красного Креста отметил: "То, что происходит и, что происходило в последние 48 часов, вызывает крайнюю тревогу, и я считаю, что, к сожалению, у нас есть все составляющие для еще одного гуманитарного кризиса в Сирии".

В сложившихся обстоятельствах, указывают в СДС террористическая группировка ИГИЛ снова может поднять голову. Уже известно о том, что в одной из тюрем совершили побег пять боевиков. За взрыв в Эль-Камышлы ответственность взяли "игиловцы". Взрыв прогремел и у города Кабани рядом с аванпостом американских военных.Тем временем Совет Безопасности ООН не смог согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии.