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Греция

Полиция разогнала студенческую демонстрацию

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 Юрий Смирнов 
Полиция разогнала студенческую демонстрацию
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REUTERS/Alkis Konstantinidis
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В Афинах студенческая демонстрация переросла столкновения с полицией. Демонстранты шли по проспекту королевы Ольги, но недалеко от здания парламента упёрлись в полицейские автомобили, перекрывавшие улицу.

Часть демонстрантов попытались прорваться через это заграждение, после чего полиция применила против них спецсредства: слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения продолжались несколько минут.

Студенты протестуют против отчислений своих однокурсников, а также планируемых министерством образования реформ, которые включают введение максимальной длительности обучения в высших учебных заведениях.

Решение о проведении демонстрации было принято в четверг на общем собрании студенческого профсоюза.