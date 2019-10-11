Полиция разогнала студенческую демонстрацию

В Афинах студенческая демонстрация переросла столкновения с полицией. Демонстранты шли по проспекту королевы Ольги, но недалеко от здания парламента упёрлись в полицейские автомобили, перекрывавшие улицу.

Часть демонстрантов попытались прорваться через это заграждение, после чего полиция применила против них спецсредства: слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения продолжались несколько минут.

Студенты протестуют против отчислений своих однокурсников, а также планируемых министерством образования реформ, которые включают введение максимальной длительности обучения в высших учебных заведениях.

Решение о проведении демонстрации было принято в четверг на общем собрании студенческого профсоюза.