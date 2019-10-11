Скончался Алексей Леонов

В Москве на 86-м году жизни скончался космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сообщила его помощница Наталья Филимонова. По её словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка в Кемеровской области. Окончив Чугуевское военное авиационное училище, он поступил в 1960 году в первый отряд советских космонавтов.

В первый полёт — на борту «Восхода-2» — он отправился 18 марта 1965 года. Командиром был Павел Беляев. За пределами корабля Леонов провёл 12 минут.

«А Земля-то ведь круглая!»

Экипаж успешно вернулся на Землю спустя сутки — несмотря на то, что полёт сопровождали многочисленные неполадки и отказы, начиная с того, что из-за раздувшегося скафандра Леонов с трудом вернулся в кабину; из-за отказа автоматики «Восход» приземлился в нерасчётном районе.

По словам самого Леонова, многие из таких неполадок могли закончиться катастрофой. Программа «Восход» была свёрнута. Однако заслуги космонавта были высоко оценены: именно Леонов считался главным кандидатом на то, что бы стать первым советским человеком на Луне. Однако позже СССР свернул и лунную программу.

Так что второй космический полёт Алексей Леонов совершил через десять лет после первого: в июле 1975 года вместе с Валерием Кубасовым — на корабле «Союз-19», в рамках совместной советско-американской программы «Союз-Аполлон»: на орбите впервые состыковались корабли двух стран. Инженерные решения, созданные для «рукопожатия сверхдержав», позже использовались для полётов «Шаттлов» к станции «Мир» и для проектирования МКС.

Алексей Леонов получил признание и как художник — в первую очередь благодаря картинам на тему космоса и космических полётов: многие из них были написаны по мотивам полёта на «Восходе».