В Ханое закрывают кафе вдоль железнодорожных путей из-за селфи

Нет кафе — нет селфи.

Популярные у туристов кафе вдоль железной дороги в Ханое закрываются. Виной тому потенциальная опасность для желающих сделать селфи. Прорезающие пыльные улицы вьетнамской столицы железнодорожные пути, по обеим сторонам которых всего в метре от проезжающих на низкой скорости поездов туристы пили прохладительные напитки, стали настоящим местом паломничества, в особенности пользователей "Инстаграма".

REUTERS/Kham

На минувших выходных поезд вынужден был совершить экстренную остановку из-за группы туристов, замешкавшихся на путях. После этого инцидента в целях обеспечения безопасности местные власти, по данным СМИ, распорядились закрыть десятки кафе.

REUTERS/Kham

Построенная в 1902 году во время французского колониального правления железная дорога в основном перевозит пассажиров и грузы между Ханоем и восточным городом Хайфон, а также в отдаленные города Лангшон и Лаокай, расположенные вдоль горной границы с Китаем.

В первые девять месяцев 2019 года Вьетнам посетили более 12,5 миллионов туристов, что почти на 11 процентов больше, чем годом ранее, согласно официальным данным.