Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Троих россиянок обвиняют в убийстве надзирательницы в пакистанской тюрьме "Гадани" в 50 км от Карачи.

По данным МИД РФ, россиянки были задержаны в октябре 2018 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. Вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми женщины ожидали депортации в Россию.

По словам начальника тюрьмы Шкила Балоха, срок заключения россиянок подошел к концу и власти уже завершили процедуру для их высылки из страны. Но в связи с заведенным на них уголовным делом процедура депортации остановлена.

По данным агентства Arab news, обвиняемые женщины были идентифицированы как Хадижа Бинт-и-Абдулла, Зайнаб и Айша Бинт-и-Муса. По имеющимся сведениям, женщины — фанатичные приверженцы идеологии террористической организации "Исламское государство" и пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан с целью присоединения к так называемому отделению ИГИЛ "Вилаят Хорасан".

По предварительным данным полиции, причина убийства надзирательницы — религиозные разногласия. Задержанные россиянки посчитали ее "неверной". 23-летняя женщина была убита во сне.