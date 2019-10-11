В Саратове пропавшую девочку нашли убитой

В Саратове пропавшую 9 октября девочку нашли убитой в одном из гаражей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. По предварительным данным, задержанным оказался ранее судимый 35-летний Михаил Тувакин. По данным местных СМИ, он признался в убийстве. На допросе подозреваемый рассказал, что задушил девочку за то, что она ему якобы грубо ответила. После этого он спрятал тело девочки в гараже.

9-летняя Елизавета Киселева пропала утром 9 октября по дороге в школу. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и жители города — всего около 2 тыс. человек.

В четверг вечером после появления информации об обнаружении тела девочки и якобы задержании подозреваемого в ее убийстве, в гаражном массиве в одном из районов города начали собираться люди.

Они требовали, чтобы к ним вышли представители полиции и рассказали о ходе следственных работ, и где сейчас находится подозреваемый. Часть из находившихся на месте местных жителей пытались вскрыть полицейскую машину, полагая, что в ней и находится причастный к убийству школьницы мужчина. Во избежание возможного самосуда правоохранители были вынуждены применить спецсредства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства девятилетней девочки.