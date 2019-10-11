Нобелевская премия за мир с Эритреей

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али. В заявлении Норвежского комитета отмечено, что глава правительства удостоен награды за «усилия по достижению мира и вклад в международное сотрудничество» — за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Берит Райсс-Андерсен, председатель Норвежского нобелевского комитета:

«Когда Абий Ахмед стал премьер-министром в апреле 2018, он сразу однозначно заявил, что намерен возобновить мирные переговоры с Эритреей. В тесном сотрудничестве с президентом Эритреи Абий Ахмед скоро выработал принципы мирного соглашения, положившего конец ситуации „ни мира, ни войны“, в которой страны оставались долгое время».

«Несомненно, многие решат, что премию этого года мы присудили слишком рано. Норвежский нобелевский комитет считает, что именно сейчас усилия Абий Ахмеда заслуживают вознаграждения и поощрения. Норвежский нобелевский комитет выражает надежду, что Премия мира поддержит премьер-министра в его важной работе по укреплению мира и урегулированию разногласий».

Эфиопско-эритрейский конфликт из-за спорных территорий вспыхнул в 1998 году; международная комиссия в Гааге назвала Эритрею агрессором, нарушившим международные нормы.

Активная фаза конфликта завершилась в 2000-м году, но до лета прошлого года мирного соглашения достичь не удавалось. Лишь в июле 2018-го Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеверки подписали декларацию о мире и дружбе.