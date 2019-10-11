Джон Салливан станет новым послом США в России

Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным неназванного источника в Госдепартаменте, Москва согласилась аккредитовать Салливана на эту должность.

3 октября 2019 года Джон Хантсман ушел с посла посла США в России. Это решение связано с его желанием поучаствовать в борьбе за пост губернатора штата Юта. Он был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года.

11 апреля 2017 г. президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана на пост первого заместителя госсекретаря. На слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по крымскому вопросу и обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 г. Тогда он заявил, что США должны "решительно ответить на угрозу всеми доступными им средствами". 24 мая 2017 г. после утверждения Сенатом вступил в должность.

С 1 апреля по 26 апреля 2018 г. исполнял обязанности госсекретаря в связи с отставкой Рекса Тиллерсона. В июле 2019 г. Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.