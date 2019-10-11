Путин: ИГИЛ может вернуться

Турецкая военная операция на севере Сирии создаёт потенциальную угрозу для России и стран СНГ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. По его словам, эта угроза станет реальной, если на свободу вырвутся боевики ИГИЛ, содержащиеся сейчас на подконтрольной сирийским курдам территории.

На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ. Они просто могут разбежаться. Владимир Путин президент РФ

В четверг представитель курдской администрации автономии севера и востока Сирии Бадран Жиа Курд предупредил о возможном бегстве тысяч пленных боевиков ИГИЛ, так как курды вынуждены сократить охрану лагерей, чтобы усилить оборону на севере региона, где наступают турецкая армия и протурецкая «Сирийская свободная армия».