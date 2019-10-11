Кандидаты говорят о правах ЛГБТ

Одна из ключевых тем на парламентских выборах в Польше - права ЛГБТ-сообщества. Любые акции в их защиту в этой традиционной католической стране проходят под усиленной охраной полиции в связи с постоянной угрозой ультраправых экстремистов.

"Они нападают на участников парадов, на прохожих на улице, которые, по их мнению, выглядят, как геи. Например, носят красные штаны", - рассказывает ЛГБТ-активистка Ига Костшева.

В отличие от большинства стран Евросоюза, в Польше однополые пары не могут ни вступить в брак, ни заключить официальный гражданский союз. Консерваторы из правящей партии "Право и справедливость" не намерены что-то менять.

"Семья - это одна женщина и один мужчина, которые состоят в постоянных отношениях, а также их дети", - говорит Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость".

Качиньский сам не раз заявлял о существовании "идеологии гомосексуальности", которая "представляет угрозу обществу". Подавляющее большинство поляков называют себя католиками.

"Накануне выборов церковные деятели развернули масштабную кампанию против представителей ЛГБТ-сообщества. В августе краковский архиепископ предупредил верующих о распространении в Польше "радужной чумы", - передает из Варшавы корреспондент Euronews Оливье Уитфилд-Миочиц.

При этом, священники зачастую даже говорят верующим, за кого стоит голосовать. Власти активно финансируют Католическую церковь. В последние годы субсидии заметно выросли.

Объединившиеся левые партии выступают против этих выплат и против дискриминации.

"Наша коалиция левых призывает к более открытому, терпимому, светскому обществу. Церковь и государство должны быть разделены, как повсюду в Европе. Уже слишком давно и сильно церковь влияет на польскую политику", - отмечает Дариуш Стандерский Коалиция, партия "Весна".

По данным опросов, отношение в обществе к представителям ЛГБТ улучшается, хоть и довольно медленно. Несмотря на это правящая партия, которая намерена удержаться у власти, давать им равные права и возможности не собирается.