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Премьер Индии принимает председателя КНР

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Премьер Индии принимает председателя КНР

C посещения древнего храмового комплекса в городе Махабалипурам в южном индийском штате Тамилнад начали вторую неформальную встречу премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин . Моди стал экскурсоводом для китайского лидера по индийским памятникам раннего Средневековья. Основная встреча двух лидеров пройдет в субботу. Ее главная цель - развитие контактов на высшем уровне и обмен мнениями по ключевым вопросам. Визит Си Цзиньпина происходит после того, как стороны обменялись резкими высказываниями по поводу Кашмира. Пекин отрицательно отреагировал на решение Нью-Дели упразднить статус штата Джамму и Кашмир. По инициативе КНР и Пакистана вопрос об этом был выдвинут на рассмотрение Генассамблеи ООН. В свою очередь МИД Индии заявил, что Джамму и Кашмир является неотъемлемой частью Индии и решения по этому поводу - это ее внутреннее дело.

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