Нападение в Манчестере - теракт

Мужчина, напавший с ножом на посетителей торгового центра Arndale в Манчестере, задержан по подозрению в совершении теракта. Об этом сообщил представитель полицейского управления Расс Джексон, отметив, что "первоначально злоумышленник был взят под стражу за нанесение телесных повреждений нескольким лицам".

Инцидент произошел в пятницу утром. Мужчина в возрасте около 40 лет вошел на территорию торгового центра, достал большой нож и стал нападать на людей. В результате ранения, по уточненным данным, получили четыре человека. Две молодые женщины и 50-летний мужчина были доставлены в больницу с колотыми ранами.

По последней информации, их здоровью ничто не угрожает. Четвертый пострадавший, по словам врачей скорой помощи, получил более серьезные ранения. Ему была оказана медицинская помощь. Контртеррористическое подразделение полиции расследует мотивы и обстоятельства нападения.