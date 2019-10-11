Местные выборы в Венгрии: "возможность решать свою судьбу"

Предвыборная кампания муниципальных выборов, намеченных в Венгрии на вторую половину октября, в самом разгаре. И если в крупных городах афиши кандидатов от всех политических лагерей покрывают рекламные щиты, стены зданий и фонарные столбы, то стоит отъехать от Будапешта на несколько десятков километров, глазам предстает совсем иная картина.

"Мы находимся в одной из деревень северо-восточной части Венгрии и попытались выяснить, как основные политические силы ведут предвыборную кампанию, - передает с места событий наш специальный корреспондент Беатрикс Ашбот. - Если плакаты правящей партии Fidesz, а также независимых кандидатов можно увидеть на местных улицах, то у оппозиционных партий нет даже рекламного щита".

На четырёх из пяти рекламных щитах деревни Комлошка представлена партия Виктора Орбана. Мэр деревни Ласло Кётелеш объяснил нам, что плакаты - это бесполезная статья расходов. По его мнению, заинтересованные в агитации кандидаты организуют встречи с избирателями и прочие мероприятия, на которых раздают листовки. При этом, подчеркнул он, муниципальные выборы для них самые важные, даже если в деревне живут всего 300 жителей: "До смены режима в небольших селах не было местных советов. Деревни с населением меньше 500 человек получили право на самоуправление после. По этой причине местные выборы крайне важны, потому что на этот раз от нас что-то зависит. Мы можем решать нашу собственную судьбу: какой будет налоговая система, какую проводить политику, как решать экономические вопросы, как тратить те небольшие деньги, которые мы получаем - на дороги, дренажные канавы или что-то еще".

В 90 % деревень в местных выборах участвуют в основном независимые кандидаты. Люди голосуют за кандидатов, которых знают лично, а не за партии.

"Моему сыну полтора года, поэтому самое главное для меня - детский сад и школа в Комлошке, - говорит эта жительница деревни. - Я буду голосовать за того, кто гарантирует качество образования".

"А для меня самое важное - выживание нашей деревни", - добавляет эта пожилая женщина.

В местные советы Венгрии баллотируются 45 тысяч кандидатов, еще 7 с половиной тысяч претендуют на кресло мэра, - передает из Комлошки Беатрикс Ашбот.