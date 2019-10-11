Прощание с Карелом Готтом

В Праге в пятницу прошла церемония прощания с самым известным чешским певцом Карелом Готтом. Гроб с его телом был выставлен во дворце Жофин, расположенном на Славянском острове в центре города. Звучали песни в исполнении Карела Готта на чешском и немецком языках.

Очередь из желающих проститься с певцом выстроилась уже с четверга. Десятки тысяч поклонников его таланта с самого утра съехались со всех концов Чехии, чтобы в последний раз лично признаться в любви великому артисту.

"Мы пришли сюда, чтобы попрощаться с самым лучшим певцом, который когда-либо был у нас и будет. У нас не будет никого лучше него", - говорит этот поклонник Готта.

"Моя жизнь была нелегкой, у меня довольно сложная судьба. Моя дочь страдала от церебрального паралича и провела много лет в инвалидной коляске. А его песни и его оптимизм помогли мне пережить такое трудное время. Поэтому сегодня я пришла поблагодарить его за все", - говорит эта женщина.

Карел Готт был звездой "номер один" у себя на родине и самым знаменитым чешским певцом в Советском Союзе. Артист скончался 1 октября на 81-году жизни от острой лейкемии в окружении родных и близких.