Иранский танкер обстрелян ракетами?

Ракетный удар был возможной причиной двух взрывов на иранском танкере Sinopa, находящемся неподалёку от саудовского порта Джидда. Иранские власти рассматривают произошедшее как теракт. Взрывы, прогремевшее рано утром пятницу, повредили два резервуара с нефтью, что привело к её утечке в Красное море. Никто из членов экипажа не пострадал.

14 сентября 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали саудовский нефтеперерабатывающий завод. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, но власти королевства обвинили в нападении Иран.