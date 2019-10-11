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Саудовская Аравия

Иранский танкер обстрелян ракетами?

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 Юрий Смирнов 
Иранский танкер обстрелян ракетами?
Авторское право
REUTERS/Jon Nazca/File Photo
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Ракетный удар был возможной причиной двух взрывов на иранском танкере Sinopa, находящемся неподалёку от саудовского порта Джидда. Иранские власти рассматривают произошедшее как теракт. Взрывы, прогремевшее рано утром пятницу, повредили два резервуара с нефтью, что привело к её утечке в Красное море. Никто из членов экипажа не пострадал.

14 сентября 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали саудовский нефтеперерабатывающий завод. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, но власти королевства обвинили в нападении Иран.