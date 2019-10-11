Стрельба в Галле: подозреваемый признался

Нападение в немецком Галле - преступление на почве антисемитизма. Об этом сообщает Федеральная прокуратура Германии. В своих правоэкстремистских мотивах в ходе многочасового допроса признался сам подозреваемый в убийстве двух человек и покушении на убийство еще семерых после неудачной попытки устроить бойню в синагоге. Десятки людей успели забаррикадироваться внутри, злоумышленник стрелял в дверь, бросал в нее бутылки с зажигательной смесью, но войти так и не смог.

По информации местных СМИ, 27-летний Штефан Б. начал готовится к нападению несколько месяцев назад. Материал для изготовления самодельной автоматической винтовки немец приобрел в интернете еще в мае. По данным Служба военной контрразведки, он был одним из последних новобранцев до отмены в ФРГ всеобщей воинской повинности в 2011 году и обращаться с оружием научился, отслужив полгода в мотопехотном батальоне в Хагенове.

Сейчас задержанный находится в камере предварительного заключения.