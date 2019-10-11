Европейцы требуют вид на жительство

Что ждет 3,7 миллиона европейских граждан, проживающих в Великобритании, с 1 ноября?

В ожидании ответа более 2 миллионов европейцев обратились к британским властям с заявкой на получение вида на жительство в рамках программы EU Settlement Scheme, сообщило в минувшую среду Министерство внутренних дел страны. Только в сентябре было подано более 520 тысяч таких заявок, что является абсолютным рекордом, с начала октября - около 200 тысяч.

Восточно-европейский центр подготовки к "брекситу" в западном Лондоне - одна из 57 ассоциаций, которым Министерство внутренних дел выделило 9 миллионов фунтов стерлингов на помощь тем, кто хотел бы остаться в Евросоюзе после выхода Соединенного королевства. Здесь подчеркивают, что на сегодняшний день полтора миллиона заявок на вид на жительство были удовлетворены и лишь две отклонены.

Используя приложение для смартфонов граждане ЕС и члены их семей должны:

- удостоверить свою личность

- показать, как долго они жили в Великобритании

- доказать отсутствие судимостей.

После того, как в начале года плату в 65 фунтов стерлингов отменили, критику пользователей вызывает лишь то, что приложение доступно исключительно на английском языке.

"На мой взгляд, ждать от европейских граждан, что ради "брексита" она свободно заговорят по-английски и овладеют юридической терминологией, откровенно говоря, не очень порядочно", - считает Барбара Дроздович, директор Восточно-Европейского центра.

Она особенно беспокоится за наиболее незащищенные категории граждан, в частности, пожилых людей и находящихся на попечении детей: "Возможно, кому-то представляется, что люди, не владеющие компьютерной грамотностью и не имеющие мобильных телефонов легко смогут проделать все требуемые манипуляции, но это не так! Все это их отпугивает!"

Но в Министерстве внутренних дел Великобритании непреклонны, подчеркивая, что заявителям предоставили самую разнообразную помощь.

С этим не согласен польский шеф-повар Дамиан Вавжиняк. Посол польской кухни в Великобритании, награжденный Рыцарским крестом, приехал в Соединенное королевство в 2005 году. В первые годы ему предоставили временный статус, который было необходимо обновлять пока, после пяти лет непрерывного проживания в Великобритании, он не получил вид на жительство.

Все эти годы Дамиан Вавжиняк упорно трудился, построив бизнес и сделав себе имя, среди прочего он готовил для королевской семьи и заведовал питанием на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, но осадок остался.

"Получив временное разрешение на пребывание, я почувствовал себя гражданином второго сорта, мне было очень грустно. Поэтому я сделал все, чтобы добиться постоянного статуса, а теперь стараюсь помочь другим".

Правительство Великобритании надеется, что рекламной кампании за 4 миллиона фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы все граждане ЕС знали: у них есть время до 31 декабря 2020 года, чтобы подать заявку на вид на жительство", - передает из Лондона наш специальный корреспондент Винсент МакАвини.