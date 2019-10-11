«Унижение Макрона»

«Поражение и унижение президента Макрона»: так французские журналисты реагируют на исход голосования в Европарламенте. Депутаты отвергли кандидатуру, предложенную Парижем на пост еврокомиссара. Француженка Сильви Гулар не смогла убедить депутатов в том, что сможет успешно курировать внутренний рынок, промышленность и оборону Евросоюза, а главное — в том, что у неё нет конфликта интересов.

Сам президент не скрывал разочарования и некоторой растерянности:

«Не знаю, я пока не понимаю. Я спокоен. Для меня важно резюме. Сейчас необходимо понять, что именно сыграло свою роль. Неприязнь, может быть мелочность. Мне нужно это понять».

Когда Гулар сама была евродепутатом, она сотрудничала с американским аналитическим центром, а это не разрешается. Власти Франции и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством подозревали Гулар в злоупотребления деньгами ЕС в тот же период её карьеры. Евродепутаты решили, что кандидатура не достойна высокого доверия:

Тьери Мариани, депутат парламента:

«Впервые была отвергнута кандидатура Франции, впервые была отвергли кандидата одной из стран-основательниц. Это настоящее унижение для Макрона. И победа парламента: с этого момента мы можем себе позволить голосовать только за безупречные кандидатуры».

Ранее евродепутаты уже отвергли кандидатов, выдвинутых Румынией и Венгрией. Всё это может привести к задержке голосования по всему составу Еврокомиссии. Пока оно назначено на 24 октября.