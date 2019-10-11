Дания отгораживается от Швеции

Дания вводит временный контроль на границе со Швецией. Он вступит в силу с 12 ноября и будет действовать в течение шести месяцев. Представленный датским правительством так называемый "пакет безопасности" включает также расширение видеонаблюдения по всей стране, ужесточение наказаний и контроль за прибывающими из Швеции. Такие меры власти объясняют участившимися случаями насилия из-за шведской организованной преступности, в частности - недавней серией взрывов. В причастности к ним подозревают граждан соседней страны.

"Пограничный контроль - это фундаментальный элемент в укреплении безопасности в общественных местах", - сказал министр юстиции Дании.

Энн Тоннес, полиция Копенгагена: "С точки зрения полиции, самое важное в пограничном контроле - это то, что мы лучше можем отслеживать трафик между Данией и Швецией".

Контроль будет осуществляться в форме периодических проверок пассажиров, прибывающих из Швеции на паромах в несколько датских портов, и на железнодорожных станциях. Это также будет касаться транспорта, движущегося по мосту-тоннелю через пролив Эресунн, соединяющий Копенгаген и шведский город Мальмё.