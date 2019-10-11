Экоактивисты прячут голову в песок на сиднейском пляже. И это тоже часть масштабной акции организации Extinction Rebellion, которая проходит в более чем 60 городах по всему миру. Демонстранты требуют от политиков не игнорировать риски, связанные с состоянием окружающей среды, и принять срочные меры по борьбе с климатическими изменениями. Протестующие против бездействия властей блокируют главные дороги Австралии. В Мельбурне состоялись экопляски: активисты станцевали диско в центре города, после чего легли на рельсы трамвая, чем значительно затруднили работу общественного транспорта.