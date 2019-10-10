Дональд Трамп: Турция в ответе за исламистов

Ответственность за предполагаемых боевиков "Исламского государства" из подконтрольных сирийским курдам тюрем перекладывается на Анкару. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя турецкую военную операцию на севере республики.

Вторжение может серьезно ослабить систему охраны. Риск, что джихадисты окажутся на свободе, высок.

Они побегут в Европу. Они туда стремятся. К себе домой. Но в Европе не желают их видеть. В свое время мы были готовы их туда отправить. Состоялся бы суд. Но наше предложение не нашло отклика. Дональд Трамп президент США

В ЕС отмечают, что военная кампания может помешать началу работы конституционного комитета, и процесс политического урегулирования конфликта еще больше осложнится.

Военные действия угрожают безопасности партнеров коалиции, курдских формирований, и усугубляют нестабильность на северо-востоке Сирии в целом. Создается благодатная почва для возрождения ИГИЛ. А ведь "Исламское государство" до сих пор остается серьезной угрозой региональной, международной и европейской безопасности. Федерика Могерини глава дипломатии Евросоюза

В фильтрационных лагерях на подконтрольных сирийским курдам территориях содержатся как минимум 90 тысяч человек - подозреваемые в принадлежности к "Исламскому государству" и члены их семей.