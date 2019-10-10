"Источник мира": началась наземная фаза военной операции

Министерство обороны Турции сообщило, что началась наземная часть операции на севере Сирии. Войска двигаются к востоку от Евфрата.

Во второй половине дня в среду официальная Анкара объявила о старте военной кампании, назвав ее "Источником мира".

"Наши героические военные, участвующие в операции "Источник мира", продолжают идти к востоку от реки Евфрат", - говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Цель проведения военных действий, как подчеркивает Турция, - это создание зоны, куда, по словам Анкары, должны вернуться сирийские беженцы.

Эта территория, как заявляется, призвана стать защитным буфером для турецкой границы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Совместные действия нашего командования, офицеров и солдат смогут уничтожить этот коридор террора и страха. Мы настойчивы в достижении этой цели. Мы не сражаемся с гражданским населением, мы не предпримем ни единого шага, который мог бы принести ущерб обычным людям".

Правозащитники сообщают, что от обстрелов уже есть пострадавшие, имеются погибшие и раненые.

Накануне Москва высказалась за решение спорных вопросов в Сирии путем диалога всех участников конфликта, включая Дамаск и курдскую общину.

Государственное сирийское агентство САНА уже определило операцию как "агрессию".

Этот шаг Турции Трамп назвал "плохой идеей", но подчеркнул, что американского военного контингента там уже нет: "Мы поставили в известность президента Эрдогана о нашей оценке происходящего. Мы поддерживаем диалог со всеми участниками этого конфликта, мы ищем выход из сложившейся ситуации. Но наших солдат там нет".

Госсекретарь Помпео позднее сообщил, что США не давали Анкаре никакого "зеленого света" на операцию в Сирии , утверждения об обратном неправда, подчеркнул он.

Американские законодатели уже предлагают ввести санкции в отношении активов президента Турции Эрдогана в США.