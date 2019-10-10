«Победник» отправляется на реконструкцию

Белградский «Победитель» отправляется на реконструкцию. Одна из самых известных достопримечательностей сербской столицы нуждается в ремонте. Недавнее 3D-сканирование обнаружило в фигуре, среди прочего, 30 пулевых отверстий — в основном, времён второй мировой войны. Из скреплявших статую тросов остался один, зато внутри нашли осиное гнездо.

Статую атлета с ястребом и мечом подготовили ещё в 1912 году для фонтана в честь независимости Сербии и победы в Перовой балканской войне. Но из-за нового мирового конфликта «Победителя» установили в Белградской крепости лишь в 1928-м — уже в честь 10-летия прорыва Салоникского фронта Первой мировой .

Планируется, что «Победитель» вернётся на место в середине февраля.