Польша в преддверии выборов

С момента прихода к власти в Польше консерваторы из партии "Право и справедливость" развернули программу поддержки рождаемости, сейчас семья с детьми получает 115 евро ежемесячно на каждого ребенка, и эта мера находит поддержку среди избирателей и избирательниц, например, варшавянка Эвелина очень довольна такими шагами правительства.

"345 евро - это, разумеется, подспорье. Мы можем потратить эти деньги на отпуск, на обустройство детской, на покупку одежды для детей", - говорит эта мать семейства.

В польской глубинке, где люди победнее, эти суммы - не просто часть семейного бюджета, от их наличия зависит удовлетворение первичных жизненных потребностей, говорит молодая мама Каролина Бурчик: "Разумеется, мы понимаем, что выплата пособий - еще и возможность заработать голоса избирателей, в том числе и мои, и членов моей семьи. Мы очень благодарны за поддержку, и мы намерены отдать свои симпатии правящей партии".

Поначалу эти пособия распространялись лишь на семьи с двумя и более детьми, но за три месяца до выборов власти расширили список - и теперь деньги получают даже пары с одним ребенком.

Из Варшавы передает журналист Euronews Оливье Уитфилд-Миочиц: "Размер получаемых пособий - как ежемесячная 10%-ная прибавка к жалованью, и с момента, как правительство инициировало эту программу, количество бедных уменьшилось на 20%".

За время нахождения у власти партия "Право и справедливость" щедро распоряжалось казной, увеличив и пенсии, и минимальную заработную плату. Был также снижен возраст выхода на пенсию.

Но оппозиция предупреждает, что рано или поздно такие траты могут привести к проблемам в государственных финансах.

Марчин Босацки баллотируется в парламент от партии "Гражданская платформа". Он говорит: "Как все мы знаем, начнется экономический кризис, и он может затронуть Европу и Польшу. А правительство совершенно не готовит страну к такому повороту событий".

Парламентские выборы пройдут в Польше 13 октября.

По всем опросам нынешняя правящая партия обеспечивает себе вполне уверенную победу, за нее готовы отдать голоса свыше 45 % граждан, поддержка у "Гражданской платформы" скромнее, ей симпатизируют чуть больше 24% избирателей.