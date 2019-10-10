Ольга Токарчук и Петер Хандке стали лауреатами Нобелевской премии по литературе

Шведская академия объявила имена лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 гг. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и австриец Петер Хандке.

Как сообщил постоянный секретарь академии Матс Мальм, Токарчук отмечена за «нарративную изобретательность, которая с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как образ жизни». Что касается Петера Хандке, то комитет обратил внимание на то, как он «посредством языковой изобретательности исследовал пределы и своеобразие человеческого опыта».

Ольга Токарчук в прошлом году стала первой представительницей Польши, удостоенной Международной Букеровской премией: так её отметили за роман о путешествиях «Бегуны».

Петера Хандке называют одним из самых влиятельных писателей Австрии второй половины XX в. Десять лет назад его роман «Ночь в Моравии» объявили главным претендентом на Германскую книжную премию, но Хандке от награды отказался, предложив обратить внимание на более молодых авторов.

Нобелевская премия была присуждена сразу за два года из-за скандала, разразившегося в ноябре 2017, когда 18 женщин обвинили Клода Арно, супруга члена Академии Катарины Фростенсон в сексуальных домогательствах.

Кроме того, в декабре 2017 издание Dagens Nyheter опубликовало материал, согласно которому Арно неоднократно раскрывал имена лауреатов Нобелевской премии по литературе до их объявления, нарушая тем самым правила Нобелевского фонда.

В результате скандала, ряд членов Академии, включая Фростенсон и постоянного секретаря Сару Даниус, покинули учреждение. Также было принято решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 г.