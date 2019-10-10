В Косове прошёл третий гей-парад

Гей-парад прошёл в Приштине, несмотря на протесты консервативных организаций и партий. Участники акции устроили шествие по центральным улицам города от площади Скандербега под лозунгами «Во имя свободы» и «За кого бы ни билось твоё сердце».

Так завершилась третья косовская «Неделя гордости», в рамках которой в Приштине открылась выставка, посвящённая проблемам меньшинств, а представителей ЛГБТК+-сообщества приняли в правительстве. Организаторы говорят, что в этом году хотят привлечь внимание к судьбе тех, кто не может освободиться от давления семьи и общества.

Против гей-парада выступила косовская консервативная партия «Слово», которая называет своей главной задачей борьбу за права мусульман. Её представители грозились сорвать шествие.