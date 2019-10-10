Румынскому правительству доверия нет

В Румынии правительство социал-демократов Виорики Дэнчилэ распалось после того как в четверг парламент вынес ему вотум недоверия. Он был инициирован национал-либералами, которых поддержали четыре других оппозиционных партии, два представителя национальных меньшинств, один независимый депутат и четверо выступивших против своих однопартийцев паламентариев социал-демократов.

Борьба за голоса колеблющихся законодателей шла до последнего момента. В итоге уже вторая за текущий год попытка выразить правительству недоверие удалась.

"Я призываю как можно скорее сформировать новое правительство, я прошу президента Румынии в самые сжатые сроки назначить нового главу кабмина, чтобы он взял на себя ответственность за управление страной" , - сказала уходящий премьер Виорика Дэнчилэ.

Чтобы отправить правительтство в отставку, требовалось 233 голоса сенаторов и депутатов нижней палаты парламента. Оппозиции удалось набрать 238. Но единства в её рядах нет: Национал-либеральная партия хочет начать формирование нового правительства, а "Союз за спасение Румынии" выступает за проведение досрочных выборов.

Голосование на этот раз проходило не по ставшему уже традиционным принципу левого и правого крыла: так, против социал-демократов выступила и левая партия "Про-Румыния", образованная экс-премьером Виктором Понтой. К ней примкнули и многие бывшие социал-демократы, пожелавшие дистанцироваться от правящей партии.

Период разрушения страны, период ненависти и раскола заканчивается. Начинается период строительства, период модернизации, период, когда правительство будет наконец поставлено на службу граждан страны Лудовик Орбан лидер Национал-либеральнрой партии

заявил лидер национал-либералов Лудовик Орбан, выразив готовность возглавить новый кабинет.

"Это было не функционирующее правительство, - сказал и лидер "Про-Румынии" Виктор Понта. - Правительство, которое не было способно управлять Румынией, не могло развивать международные отношения, не смогло даже предложить достойного кандидата в еврокомиссары".

В пятницу президент Румынии Клаус Йоханнис проведет консультации со всеми парламентскими партиями, по итогам которых назначит премьер-министра и поручит ему сформировать новый кабинет министров.

"Падение правительства социал-демократов - естественный результат реакции всего общества на злоупотребления и некомпетентность этого кабмина", - сказал президент.

Политический кризис в Румынии разразился за месяц до первого тура президентских выборов и за год до запланированной даты очередных парламентских выборов.