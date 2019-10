Борьба с малярией

Почти 20 лет назад 12-летняя дочь Эльхаджа Диопа заболела малярией и через два дня умерла. Эти два дня навсегда изменили жизнь сенегальской семьи. Эльхадж работал фотографом, но бросил все, чтобы посвятить себя борьбе с малярией..

Эльхадж Диоп, активист организации Malaria No More рассказывает: "Свою боль я превратил в борьбу за жизнь. В самом начале, 20 лет назад, было трудно, потому что в людях еще не было духа борьбы, они не знали, как пользоваться москитными сетками, потому что в то время они стоили гораздо дороже. Я смог добиться прогресса в нашем обществе, помогая людям изменить привычки, научиться разбираться в информации и распространять сведения".

Глобальный Фонд (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) финансирует программы по борьбе с малярией в странах африканского континента к югу от Сахары, а также в юго-восточной Азии, например в Индии. С 2000 года смертность от малярии в самых пострадавших странах сократилась на 60%. Удалось добиться прогресса в вопросах доступности лечения и сегодня у 57% населения в мире есть возможность пользоваться долговечными москитными сетками, обработанными препаратами для уничтожения насекомых. Семь лет назад такая возможность было лишь у трети населения.

Но в последнее время в странах Юго-Восточной Азии складывается тревожная ситуация терапия на основе артемезинина теряет эффективность против некоторых паразитов, а сами комары развивают все большую резистентность к инсектицидам.

Абдурахман Диалло, директор RBM Partnership: "Мы обязуемся увеличить взносы на исследования, существенно важно опередить паразитов, которые пока оказываются умнее нас".

Ежегодно в мире от малярии умирают около 400 тысяч человек. Две трети из них —это дети младше пяти лет.