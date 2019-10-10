"Эй, Евросоюз!": Эрдоган угрожает выпустить беженцев в Европу

Боевые действия на турецко-сирийской границе усиливаются и по обе стороны жертвами военной эскалации становятся мирные жители.

По меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли в результате обстрела сирийскими курдами турецкого города Акчакале. Еще три человек погибли в городах Джейланпинар и Нусайбин. В общей сложности 68 человек пострадали.

Женщины выбегают из дома в Акчакале Ismail Coskun (IHA) via REUTERS

А на северо востоке Сирии, где Анкара проводит военную операцию "Мирный источник", жертвами авиаударов, по разным данным, стали от 9 до 13 мирных граждан, десятки получили ранения. Свои дома покинули 60 тысяч человек.

Беженцы покидают город Рас-эль-Айн в Сирии REUTERS/Rodi Said

Турецкие войска обстреливают западные и восточные окраины города Камышлы, где сосредоточены основные силы курдских вооруженных формирований, которые Анкара называет террористическим. Власти Турции сообщили о ликвидации 109 боевиков.

На следующий день после начала операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике позицию Евросоюза:

Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам.

В Анкаре утверждают, что цель операции — создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, куда смогут вернуться из Турции около миллиона сирийских беженцев.

В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что слова президента Турции по сирийскому вопросу представляют собой высказывания человека, оторванного от реальности.