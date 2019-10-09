Белый дом пошел ва-банк

Белый дом официально заявил, что администрация и ее сотрудники "не будут участвовать в предвзятом политическом спектакле".

Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Стефани Гришэм.

"В желании отменить результаты выборов 2016 года, демократы нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей", - подчеркнула она.

Ранее Госдепартамент запретил послу США в ЕС Гордону Сондланду выступать на слушаниях, которые проводятся в Конгрессе в рамках процедуры импичмента.

Процедура была инициирована Палатой представителей, где оппоненты Трампа имеют большинство. По их мнению, американский президент превысил свои полномочия, попытавшись вмешаться в работу юстиции другого государства. Трамп отвергает все обвинения.