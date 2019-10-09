Новый ультиматум Анкары

В среду курдские вооруженные формирования "Силы демократической Сирии", или СДС, призвали международное сообщество противодействовать военной операции Турции на севере Сирии.

Российский МИД сообщил, что нынешнюю ситуацию, сложившуюся к востоку от Евфрата, можно разрешить только с помощью диалога всех заинтересованных сторон, включая Дамаск и курдскую общину.

Почти в тот же момент появилось обращение канцелярии Эрдогана, в котором курдам предложили оставить их позиции без боя, пригрозив грядущим наступлением турецкой армии.

Курды намерены идти до конца. Как говорит этот участник вооруженного формирования, "люди сражаются не потому, что им кто-то платит, люди борются за свое будущее, они проливают кровь и жертвуют своим здоровьем и жизнью ради идеи".

Накануне представители курдской общины вышли с пикетами в Вашингтоне. Они прямо обвинили Белый дом в сдаче их позиций для сохранения тайных дипломатических договоренностей с Турцией.