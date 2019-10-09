Турция начала военную операцию в Сирии

Военная операция Турции "Источник мира" на севере Сирии началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований "Силы народной самообороны" , которые Анкара считает террористическими. Самолеты нанесли удары в районе населенных пунктов Рас-эль-Айн,Тель-Абъяд, Эль-Камышлы и Айн-Исса.

О начале операции объявил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, цель операции "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе". "Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим местные сообщества от террористов", — написал он в "Твиттере".

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (SDF), против которой выступает Анкара, в ответ провела миномётный обстрел приграничных турецких городов и подожгла ряд нефтяных вышек в сирийской провинции Эль-Хасака. Ранее курдские отряды, входящие в коалицию, объявили всеобщую мобилизацию в пограничных районах

Ахмад Муса, офицальный представитель SDF: "Весь мир знает об истинных причинах атаки на северную Сирию. Мы призываем правозащитные организации и демократические страны, Европейский союз и ООН занять жесткую позицию в отношении действий Турции. Каждый, кто не выступит против турецкой операции, будет считаться ее сторонником".

Колонны беженцев покидают район проведения операции. Поступают сообщения о жертвах среди мирного населения.

Взрыв в Тель-Абъяде. Haberturk/via REUTERS TV

ЕС призывает Турцию остановить военные действия. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также высказался против военного вмешательства, предупредив, что в случае неповиновения Евросоюз откажется спонсировать буферную зону, которую Анкара планирует создать на севере Сирии для возвращения туда сирийских беженцев.

В Дамаске заявляют о решимости защитить свой суверенитет всеми законными средствами.

"Сирийские демократические силы" (SDF), подчиняющиеся Сирийскому национальному совету, призвали запретить полеты в воздушном пространстве Сирии, чтобы "прекратить нападение на невинных людей". Между тем американский телеканал "Фокс ньюс" сообщил, что американские военные получили приказ от президента США Дональда Трампа не препятствовать проведению операции Турции в Сирии.

Ранее лидер США Дональд Трамп пообещал отозвать американские войска из Сирии, за что подвергся критике со стороны курдских формирований, сыгравших большую роль в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.

По запросу стран ЕС Совбез ООН соберется в четверг для обсуждения турецкой операции.