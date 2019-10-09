Нобелевскую премию по химии получили Джон Гуденоф, Стенли Уиттинхэм и Акира Есино

Шведская королевская академия наук объявила, что Нобелевская премия по физике в этом году присуждается Джону Гуденофу, Стенли Уиттинхэму и Акиру Есино "за развитие литий-ионных батарей".

С 1901 по 2018 годы Нобелевская премия по физике вручалась 110 раз. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, ее должен получить тот, "кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование" в этой области.

Немецкие ученые Рихард Кун и Адольф Бутенандт, отмеченные этой наградой в 1938 и 1939, были вынуждены отказаться от нее, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Они смогли получить диплом и медаль после окончания Второй мировой войны. За всю историю существования приза, от него отказывались всего шесть раз.

Ранее были вручены награды за исследования в области физики и медицины. Победителями в области медицины и физиологии стали профессор Гарвардского университета Уильям Келин, британский ученый сэр Питер Рэтклифф и американский педиатр Грег Семенз "за их открытия того, что ощущают клетки и как они приспосабливаются к различной степени доступности кислорода".

Лауреатами 2019 года по физике стали американец Джеймс Пиблз за "теоретические открытия в области физической космологии"и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

Церемония награждения лауреатов 2019 года пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день его смерти.