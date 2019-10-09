Борьба с попугаями в Мадриде

Власти Мадрида намерены ужесточить борьбу с аргентинскими попугаями-монахами, которые заполонили улицы и парки за последние три года популяция попугаев в столице Испании увеличилась на треть. По последним оценкам, сегодня в городе обитают 12 тысяч особей. Все они потомки питомцев, завезенных в Мадрид в 1980-е годы.

Глава Службы биоразнообразия городского совета Сантьяго Сория Каррерас объясняет: "Разработанный план включает стерилизацию яиц в гнездах, чтобы попугаи не заметили, что яйца мертвые и продолжили их высиживать, но таким образом популяция птиц не будет увеличиваться".

За последние полгода власти получили около 200 жалоб от жителей Мадрида:

"Я эту идею поддерживаю, потому что эти попугаи наносят урон местному биоразнообразию`".

"Они очень шумные, гадят на машины, они уничтожили местных птиц, таких как воробьи, а их гнезда —огромные и очень тяжелые, это может привести к авариям и травмам".

Предпринятые несколько лет назад усилия по сокращению численности популяции попугаев не принесли ожидаемых результатов. Тогда власти города пытались вести отлов птиц и разрушать их гнезда.