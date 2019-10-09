Конференция в Лионе: Макрон встречает Боно и Гейтса

Президент Франции Эммануэль Макрон - в окружении Боно, Билла Гейтса и других почетных гостей. Все они прибыли в Лион для участия в Шестой конференции по пополнению ресурсов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. От этих болезней ежегодно умирают 2,5 миллиона человек. Пожертвования от государственного и частного секторов используются для прямого финансирования программ по предотвращению и борьбе с тремя основными пандемиями.

Среди участников форума - президент Нигера Махамаду Иссуфу, глава республики Мадагаскар Андри Радзуэлина, и Поль Бийя, возглавляющий Камерун.