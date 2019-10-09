Презервативы спасают жизни

Элвис — ЛГБТ-активист из Бурунди. Без помощи Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией он мог бы и не дожить до встречи с нами.

В 20 лет он признался родным, что он гей, и его выгнали из дома. Элвис был вынужден жить на улице. Фонд предоставляет профилактические наборы с контрацептивами; именно они помогли Элвису не заразиться СПИДом.

Но такая возможность впрочем есть не у всех. Когда становится слишком поздно, далеко не каждый может позволить себе антиретровирусную терапию — тем более в бурундийской деревне.

Элвис, ЛГБТ-активист:

«Очень многих молодых людей заставляют совершить каминг-аут и выгоняют из дома. Они оказываются на улице без денег, и эти профилактические наборы с презервативами помогают им пережить эти тяжёлые времена, не заразившись СПИДом; у меня это получилось».

Каждые три года Глобальный фонд пополняет свои средства. Крупнейшие доноры — США, Великобритания, Германия, Япония и Евросоюз. Почти три четверти средств направляются в страны Африки.

На предыдущей конференции 2016 года удалось собрать 12,2 млрд долларов. В этом году надеются на ещё большую сумму.

Гийом Пети, Euronews:

«За последние 8 лет доля ВИЧ-позитивных пациентов, имеющих доступ к терапии, возросла с 22% до 62%. В тех странах, где действуют программы глобального фонда, смертность от ВИЧ и СПИДа снизилась на 56%».

Доступ к помощи теперь есть даже у жителей самых отдалённых регионов, где система медицинского обслуживания может попросту отсутствовать. Стоимость лечения фонд постоянно согласовывает с фармацевтическими компаниями. За 17 лет цена годового курса антиретровирусной терапии упала с 10 тысяч до 69 долларов.

В то же время сохраняется неравенство. Женщины заражаются вдвое чаще, чем мужчины. Синди, жительница Маврикия, была героиновой наркоманкой. Инъекции наркотиков — один из способов заразиться СПИДом. Синди перешла на метадоновую заместительную терапию, но клеймо наркоманки остаётся на ней:

«Когда я заболела и пришла в больницу, то призналась, что я наркоманка. Меня отказались лечить, заявив, что я заболела из-за наркотиков. Они не захотели даже прикоснуться ко мне, не говоря уже о гуманном отношении».

По данным фонда, в прошлом году носителями ВИЧ были почти 38 миллионов человек. Из них почти 19 миллионов проходят курсы терапии, финансируемые организацией.

Тем не менее, сотрудники фонда подчёркивают, что их задачи ещё далеки от решения: в полусотне стран мира число заражений ВИЧ только растёт.