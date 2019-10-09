Лейпциг-89: «Мы — народ!»

В Германии отмечают 30-летие событий, которые, как считается, непосредственно привели к падению Берлинской стены и крушению ГДР. 9-го октября 1989 года в Лейпциге началась самая массовая антиправительственная манифестация. Подобные митинги проходили по всей ГДР уже почти год, но это шествие считают поворотным моментом.

Каждый раз акции собирали всё больше участников, несмотря на жёсткую реакцию правоохранительных органов: власти стремились обеспечить порядок накануне большой даты: в октябре 1989-го отмечали 40 лет существования ГДР.

Спустя несколько дней после праздника, 9-го октября, на улицы Лейпцига вышли более 70 тысяч человек. И в этот раз манифестантов никто не трогал — не было ни разгонов, ни арестов. Ровно через месяц после этого пала Берлинская стена, а ещё через несколько месяцев ГДР прекратила своё существование.