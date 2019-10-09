Ленин Морено ограничил передвижение в Кито

Комендантский час в Эквадоре. Президент Ленин Морено подписал указ об ограничении передвижения у стратегических объектов и правительственных зданий на время действия режима чрезвычайного положения. Накануне массовые манифестации против отмены субсидий на горючее в столице Кито вновь переросли в столкновения с полицией. Недовольные введением мер жесткой экономии ворвались в парламент. Правоохранители применили слезоточивый газ.

"Мы здесь сегодня, потому что у нас забрали топливо. Нам от этого плохо. Банкирам, богатым, миллионером - им все равно. А вот нам плохо", - говорит один из митингующих.

После отмены субсидий на дизельное топливо и бензин, горючее подорожало более чем на 100%. Морено не намерен идти на встречу протестующим.

"Нельзя нарушать демократический порядок. Нельзя нарушать конституцию. Нельзя наносить вред имуществу граждан Эквадора, народному имуществу, здоровью людей", - заявил он.

Местные СМИ сообщают о как минимум двух погибших и десятках раненых. 570 человек арестованы.

В попытках дестабилизировать ситуацию в стране Морено обвинил оппозицию и Каракас.