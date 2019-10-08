Экспресс-доставка по "Шёлковому пути"

Железнодорожный экспресс с партией немецких автомобилей прошёл в понедельник через таможню Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" - первой трансграничной зоны свободной торговли между Китаем и Казахстаном. Это самая крупная партия импортного груза, которую приняли здесь с момента открытия в 2012 году.

"Раньше товары доставляли по морю за 60 дней, а после того, как открылась эта линия - транспортировка занимает дней 15" , - говорит сотрудник таможни Чжоу Синь.

Состав вышел из немецкого Бремена 27 сентября и, проследовав через Польшу, Литву, Белоруссию, Россию и Казахстан, доставил на территорию Поднебесной 1157 автомобилей. Конечный пункт назначения - Чунцин на юго-западе Китая

"На таможне Хоргос открыто специальное отделение исключительно для пропуска грузов, перевозимых Китайским железнодорожным экспрессом, с ускоренной процедурой проверки и декларирования. Служба работает круглосуточно. Оформление груза проводится прямо в день его прибытия", - говорит сотрдуник таможни Чжао Цянь.

До Хоргоса экспресс доехал за 10 дней. После таможенного контроля автомобили загрузили в другой состав, который через несколько дней привезёт их в Чунцин.

С начала 2019 года через КПП Хоргос в рамках грузоперевозок Китай - Европа прошли 2105 поездов. Это почти на 110 % больше, чем в прошлом году.

Время перегрузки сократилось с 6 часов до 3 часов 30 минут, а время прохождения таможенных процедур не превышает 21 час.