Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

Путин наградил американского астронавта орденом Мужества

 Комментарии
 Наира Давлашян  и ТАСС
Путин наградил американского астронавта орденом Мужества
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. Награда присуждена за "высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур".

Авария на ракете-носителе "Союз-ФГ" произошла 11 октября 2018 вскоре после запуска. Комиссия, расследовавшая инцидент, пришла к выводу, что один из боковых блоков первой ступени носителя ударился о вторую на этапе разделения, после чего сработала аварийная система.

Астронавту НАСА Ник Хейгу и россиянину Алексею Овчинину, находившимся на борту, удалось приземлиться в казахстанской степи в спускаемом аппарате. Они отправились на МКС в марте 2019 года и вернулись на Землю 3 октября. О присуждении награды Овчинину не сообщается.

Ранее Роскосмос сообщил, что разместит на своей территории в Москве гранитную конструкцию, на которой будет стоять спускаемый аппарат, спасший жизни американца и россиянина. Стоимость проекта составит 7,51 млн рублей.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube