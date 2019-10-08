Переговоры по "брекситу" сорваны?

Вероятность жесткого "брексита" резко возросла после телефонного разговора Бориса Джонсона с Ангелой Меркель.

В нем, согласно Даунинг-стрит, канцлер ФРГ назвала соглашение Великобритании с Брюсселем "весьма маловероятным". Такая интерпретация беседы противоречит версии Берлина. И некоторые, в том числе и лейбористская партия, обвиняют правительство Джонсона в преднамеренной попытке сорвать переговоры.

Вместо того, чтобы скорректировать позицию и ответить на вопросы Брюсселя, они сворачивают переговоры через шесть дней после того, как положили предложения на стол. Единственный вывод заключается в том, что правительство выдвинуло предложения, в расчете на провал, и теперь оно хочет найти козла отпущения вместо того, чтобы поставить во главу угла интересы страны Кейр Стармер член лейбористской партии

Это мнение разделяет президент Европейского совета Дональд Туск, раскритиковавший Джонсона в "твиттере".

"На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, как и безопасность и интересы людей. Вы не хотите сделку, не хотите отсрочку, не хотите отмены "брексита", чего же вы хотите?", — поинтересовался Туск.

Официальный Брюссель, вопреки предположениям британских СМИ, уверяет, что переговорный процесс продолжается.

Технические переговоры продолжаются сегодня, поэтому я не понимаю, как они могли быть фактически сорваны, если проходят сегодня. [...] Главный переговорщик Еврокомиссии Мишель Барнье собирается узнать у Коллегии уполномоченных о ходе переговоров с Великобританией, которые продолжаются Мина Андреева пресс-секретарь Еврокомиссии

Переговорщик от Лондона пытался "продать" Брюсселю предложенный Джонсоном план, согласно ему Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова Ирландия будет введен особый таможенный режим.

Шансы на возможный прорыв были еще больше подорваны временной приостановкой работы парламента Великобритании, где противники Джонсона все еще борются за предотвращение "брексита" без сделки.