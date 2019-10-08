В Барселоне разразилась война флагов

Синие эстелады (флаги за независимость Каталонии), испанские и каталонские флаги, плакаты с призывами освободить так называемых политических заключенных, желтые ленты...
Балконы в Барселоне стали в буквальном смысле полем битвы каталонских идентичностей.
Но теперь арендодатели и сообщества владельцев все чаще запрещают своим жильцам использовать фасад здания в качестве политической арены.
Недавний опрос показал, что каталонцы практически разделены на два лагеря: тех, кто выступает за независимость региона и тех, кто хочет остаться в составе Испании, но 70% из них согласны, что сейчас настало время найти какое-то взаимопонимание.
По последним данным, почти в половине арендных договоров в Барселоне включен пункт о запрете вывешивать флаги на балконах.. Но может ли желание владельцев превалировать над свободой самовыражения?
Война флагов распространилась и на балконы и фасады общественных зданий, таких как региональное правительство Каталонии. Избирательная комиссия попросила каталонские власти убрать все вывески перед всеобщими выборами. Легальные или нет, флаги вряд ли исчезнут с барселонских балконов. По крайней мере, пока каталонцы не примирились друг с другом.