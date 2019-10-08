Австралия и ЕС: друзья через полмира

Австралия и Евросоюз находятся в активной стадии переговоров о свободной торговле, потенциально открывающие прибыльные рынки для европейских производителей.
Но у обеих сторон существуют разногласия по целому ряду вопросов.
В интервью каналу Euronews австралийский посол во Франции заявил, что его страна в первую очередь стремится к справедливому доступу на европейские рынки.
Среди спорных вопросов между двумя сторонами - распределение мигрантов, причем некоторые в Европе критически относятся к австралийскому подходу к этой проблеме.
Посол Брендан Берн попытался защитить миграционную систему своей страны.
Брендан Берн, посол Австралии во Франции:
— Это вопросы к нашим европейским друзьям. Австралия пришла к своей миграционной политике, попробовав разные подходы. Мы чувствуем, что нашли правильную позицию. Мы не принимаем лодки - в Австралию на протяжении уже нескольких лет не прибыло ни одного судна с мигрантами.
Euronews:
— Вы хотите сказать, что это успешная стратегия? У Маттео Сальвини была точно такая же...
Брендан Берн, посол Австралии во Франции:
— Я хочу сказать, что подобная стратегия соответствует принципам Австралии. И не мне как иностранному дипломату говорить, что следует или не следует делать другим странам.
Европа также хотела бы, чтобы Австралия прилагала больше усилий в борьбе с изменением климата.
ЕС обеспокоен тем, что чистые выбросы углерода в Австралии выросли в период с 2013 по 2020 год. К тому же, в стране открываются новые угольные шахты для экспорта.