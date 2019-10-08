Австралия и ЕС: друзья через полмира

Австралия и Евросоюз находятся в активной стадии переговоров о свободной торговле, потенциально открывающие прибыльные рынки для европейских производителей.

Но у обеих сторон существуют разногласия по целому ряду вопросов.

В интервью каналу Euronews австралийский посол во Франции заявил, что его страна в первую очередь стремится к справедливому доступу на европейские рынки.

Очень странно, что Европа с населением в 500 миллионов человек продает больше сельскохозяйственной продукции Австралии, стране с населением в 25 миллионов человек. Вам не нужно быть торговым экономистом, чтобы понимать — наблюдается дисбаланс, и, конечно, Австралия, как часть обширной сделки, хотела бы видеть более справедливое соотношение Брендан Берн посол Австралии во Франции

Среди спорных вопросов между двумя сторонами - распределение мигрантов, причем некоторые в Европе критически относятся к австралийскому подходу к этой проблеме.

Посол Брендан Берн попытался защитить миграционную систему своей страны.

Брендан Берн, посол Австралии во Франции:

— Это вопросы к нашим европейским друзьям. Австралия пришла к своей миграционной политике, попробовав разные подходы. Мы чувствуем, что нашли правильную позицию. Мы не принимаем лодки - в Австралию на протяжении уже нескольких лет не прибыло ни одного судна с мигрантами.

Euronews:

— Вы хотите сказать, что это успешная стратегия? У Маттео Сальвини была точно такая же...

Брендан Берн, посол Австралии во Франции:

— Я хочу сказать, что подобная стратегия соответствует принципам Австралии. И не мне как иностранному дипломату говорить, что следует или не следует делать другим странам.

Европа также хотела бы, чтобы Австралия прилагала больше усилий в борьбе с изменением климата.

ЕС обеспокоен тем, что чистые выбросы углерода в Австралии выросли в период с 2013 по 2020 год. К тому же, в стране открываются новые угольные шахты для экспорта.